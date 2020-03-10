Виллиан находится в сфере интересов "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Баварии"

Игроком лондонского "Челси" Виллианом интересуются два клуба Английской Премьер-лиги. Речь идет об "Арсенале" и "Тоттенхэме". Также сообщается об интересе мюнхенской "Баварии".



The Sun

Контракт нападающего "Челси" истекает летом 2020 года. Руководство клуба и игрок до сих пор не достигли договоренностей о новом соглашении



В текущем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ: на его счету 5 голов и 6 результативных передач.



Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. Ранее футболист выступал за бразильский "Коринтианс", донецкий "Шахтер" и махачкалинский "Анжи".