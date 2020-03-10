"Астон Вилла" намерена досрочно расторгнуть контракт с Дринкуотером, который ударил одноклубника.

У полузащитника "Астон Виллы" Дэниела Дринкуотера, права на которого принадлежат "Челси", вновь возникли проблемы с дисциплиной.
The Sun
Как сообщает Daily Mail, на вчерашней тренировке Дринкуотер поссорился с полузащитником Хотой Пелетейро и ударил оппонента головой. Он будет оштрафован за неподобающее поведение. Также, в связи с этим, бирмингемский клуб рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с игроком.

Ранее игрок уже попадал в конфликтные ситуации. В сентябре 2019 года он был избит в ночном клубе, в результате чего на месяц выбыл из строя.

Дринкуотер перешёл в "Астон Виллу" в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды. Первую половину нынешнего сезона он провёл в "Бёрнли". В прошлом сезоне он провел лишь один матч в составе аристократов. В "Челси" хавбек перешел в сентябре 2017-го. До этого он выступал за "Лестер", в составе которого стал чемпионом страны.


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Теги: Дринкуотер Астон Вилла Челси АПЛ
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