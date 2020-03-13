Сульшер: я правильный человек для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свою работу в английской команде.

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"Верю, что мы добьёмся высот. Считаю, что команда находится на пути, по которому должен идти "Манчестер Юнайтед". В разных клубах разные культуры и разные способы ведения дел, и я верю в то, как мы сейчас работаем с "Манчестер Юнайтед".



Думаю, что являюсь правильным человеком для клуба, но я не собираюсь сидеть здесь и говорить об этом. Все доказательства налицо", — цитирует Сульшера Goal.



Напомним, что Оле-Гуннар Сульшер стал главным тренером "МЮ" в декабре 2018-го года, вступив в должность исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.



В марте 2019-го года с норвежским специалистом был заключен полноценный контракт сроком на три года.



В АПЛ 2019/2020 "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.



Напомним, что все матчи АПЛ приостановлены до 4-го апреля из-за пандемии коронавируса в мире.