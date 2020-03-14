Вице-президент "Вест Хэма": если АПЛ не продолжится, сезон нужно признать недействительным

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэди прокомментировала прекращение матчей АПЛ из-за коронавируса.

Фото: Getty Images

"Нельзя отрицать тот факт, что футбол в Англии сейчас переживает очень трудный момент. Не исключено, что все футбольные турниры в стране, включая АПЛ, будут отменены, а сезон — объявлен недействительным.



Мы не можем знать, как сложились бы обстоятельства в концовке сезона. Конечно, это огромный удар для "Ливерпуля", который может лишиться первого за 30 лет титула в АПЛ", — цитирует Брэди The Sun.



Матчи английской Премьер-лиги, как и остальных топ-5 чемпионатов Европы, приостановлены из-за распространения коронавируса.



У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был выявлен коронавирус. Также инфицированным оказался полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои.