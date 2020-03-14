Вице-президент "Вест Хэма": если АПЛ не продолжится, сезон нужно признать недействительным

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэди прокомментировала прекращение матчей АПЛ из-за коронавируса.
Фото: Getty Images
"Нельзя отрицать тот факт, что футбол в Англии сейчас переживает очень трудный момент. Не исключено, что все футбольные турниры в стране, включая АПЛ, будут отменены, а сезон — объявлен недействительным.

Мы не можем знать, как сложились бы обстоятельства в концовке сезона. Конечно, это огромный удар для "Ливерпуля", который может лишиться первого за 30 лет титула в АПЛ", — цитирует Брэди The Sun.

Матчи английской Премьер-лиги, как и остальных топ-5 чемпионатов Европы, приостановлены из-за распространения коронавируса.

У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был выявлен коронавирус. Также инфицированным оказался полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои.


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Теги: АПЛ Вест Хэм
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