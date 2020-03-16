"Моя семья в шоке". Вертонген рассказал об ограблении

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген рассказал о состоянии своей семьи после того, как на его дом было совершенно вооруженное нападение.

Фото: The Sun

- Я в порядке. Но очевидно, что случившееся стало большим шоком для каждого. Моя семья в шоке, но в порядке. Как-то так.



Что украли? Извините, не могу сказать. Мы хотим сохранять приватность, — приводит слова Вертонгена The Sun.



Напомним, на семью защитника было совершено вооруженное нападение во вторник, 10 марта, когда игрок принимал участие в матче Лиги чемпионов против немецкого "Ред Булл". Сообщалось, что четверо мужчин в балаклавах, вооруженных ножами, взломали дом и украли несколько вещей перед тем, как уйти.