Уткин: не понимаю, почему титул чемпиона должен считаться неразыгранным, если сезон не будет доигран

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к разговорам о том, что чемпиона объявлять нельзя, если сезон не будет доигран.
Фото: РИА Новости
"Почему мы признаем чемпионом "Интер" в сезоне, где за махинации был дисквалифицирован "Ювентус"? И в Англии уже обсудили вопрос о том, что если местный суд и федерация признают финансовые нарушения "Манчестер Сити", то они могут быть дисквалифицированы в ряде сыгранных сезонов, и в одном из них чемпионом может быть провозглашен "Ливерпуль". Мало того, мы признаем олимпийскими чемпионами и призерами спортсменов, следующих в очереди за теми, кого спустя годы могут дисквалифицировать за допинг.

Так почему, в таком случае, недопустимой формой аналогичного компромисса является признание чемпионом команды-лидера на момент остановки сезона? Ведь футбольный сезон с потраченными силами, пережитыми страстями, огромной душевной работой миллионов людей — он точно был. И я бы хотел, чтоб он был доигран, позже, может не полностью, — не существенно. Но при этом, если нет, — он все равно, этот сезон, был. А если в нем не будет чемпиона — значит, его как бы и не было.

Наплевать на неясность регламента — регламенты не писались на случаи мировых войн и эпидемий", - поделился Уткин мнением в своем телеграмм-канале.

Ранее стало известно, что Серия А и Английская Премьер-лига были приостановлены до 3 и 4 апреля соответственно из-за угрозы распространения коронавируса.


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Теги: Уткин АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Серия А Ювентус Интер
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