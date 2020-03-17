Как сообщает Diario Sport, руководство "канониров" планирует продать Обамеянга за 55 миллионов евро.
Каталонцы намерены снизить цену по ходу переговоров с "Арсеналом".
Действующий контракт Обамеянга с "Арсеналом" заканчивается летом 2021-го года.
В текущем сезоне на счету 30-летнего нападающего 20 забитых мячей и одна голевая передача в 32-х матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
"Арсенал" может продать Обамеянга в "Барселону"
Габонский форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком испанской "Барселоны".
Фото: Getty Images
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