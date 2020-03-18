"Ман Сити" и "Ман Юнайтед" поборются за полузащитника "Атлетико" Сауля

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль может продолжить карьеру в одном из манчестерских клубов.

Фото: PA Sport

Как сообщает Mundo Deportivo, в переход 25-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Сауль до сих пор не договорился с "Атлетико" о новом контракте.



По действующему соглашению, рассчитанному до 2026-го года, опция выкупа Сауля составляет 150 миллионов евро. "Атлетико" делал несколько предложений игроку, но стороны не сумели договорится.



Именно наличие фиксированной суммы привлекает манчестерские клубы.



В сезоне 2019/2020 Сауль забил 4 мяча в 37-ми матчах за "матрасников" во всех турнирах".