Стерлинг может продлить контракт с "Манчестер Сити"

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, руководство "Манчестер Сити" ведет с полузащитником Рахимом Стерлингом переговоры о продлении контракта.



sportingnews.com

Отмечается, что "горожане" предложили английскому футболисту контракт до 2024 года. Его зарплата увеличится до 20 миллионов евро за сезон.



В текущем сезоне Стерлинг провел 24 матча. На его счету 11 голов и две результативные передачи.