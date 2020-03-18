Отмечается, что "горожане" предложили английскому футболисту контракт до 2024 года. Его зарплата увеличится до 20 миллионов евро за сезон.
В текущем сезоне Стерлинг провел 24 матча. На его счету 11 голов и две результативные передачи.
Стерлинг может продлить контракт с "Манчестер Сити"
Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, руководство "Манчестер Сити" ведет с полузащитником Рахимом Стерлингом переговоры о продлении контракта.
sportingnews.com
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