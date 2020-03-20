Представители "МЮ" начали переговоры по трансферу Лемара из "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере полузащитника мадридского "Атлетико" Томы Лемара.

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Как сообщает ESPN, на прошлой неделе руководство "МЮ" провело встречу с агентами Томы Лемара.



Сообщается, что 24-летний француз недоволен своим положением в "Атлетико", так как он не вписывается в стиль игры Диего Симеоне, а как следствие — редко имеет игровую практику.



Напомним, что Лемар перешёл в "Атлетико" летом 2018-го года из "Монако" за 70 миллионов евро.



Действующее соглашение Лемара с "матрасниками" рассчитано до лета 2023-го года. Trasnfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.



В текущем сезоне на счету Лемара 24 матча за "Атлетико" во всех турнирах. При этом полузащитник не отметился результативными действиями.