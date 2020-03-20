Как сообщает ESPN, на прошлой неделе руководство "МЮ" провело встречу с агентами Томы Лемара.
Сообщается, что 24-летний француз недоволен своим положением в "Атлетико", так как он не вписывается в стиль игры Диего Симеоне, а как следствие — редко имеет игровую практику.
Напомним, что Лемар перешёл в "Атлетико" летом 2018-го года из "Монако" за 70 миллионов евро.
Действующее соглашение Лемара с "матрасниками" рассчитано до лета 2023-го года. Trasnfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Лемара 24 матча за "Атлетико" во всех турнирах. При этом полузащитник не отметился результативными действиями.
Представители "МЮ" начали переговоры по трансферу Лемара из "Атлетико"
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере полузащитника мадридского "Атлетико" Томы Лемара.
Фото: Getty Images
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