"Портсмут" сообщил о заражении коронавирусом трёх футболистов команды

Английский клуб "Портсмут", выступающий в "Чемпионшипе", сообщил, что три игрока команды заразились коронавирусом.



Накануне клуб получил результаты Джеймса Болтона, Энди Кэннона и Шона Рагета. Результат теста оказался положительным.



При этом пока симптоны болезни не вызывают беспокойства. Все трое будут находиться в самоизоляции.



Также сообщается, что клуб получил результаты тестов лишь половины игроков и тренеров, проходивших проверку.



В настоящее время во всех дивизионах чемпионата Англии матчи не проводятся. Пока неизвестно, когда можно будет возобновить турнир.