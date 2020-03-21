Руководство АПЛ может возобновить сезон 1 июня

Как сообщает The Telegraph, руководство английской Премьер-лиги рассматривает вариант, при котором турнир возобновится 1 июня.

Командам осталось провести девять туров. В случае возобновления АПЛ в первый день лета, команды могли бы в течение шести недель закончить сезон, проводя некоторые игры в середине недели. Следующий сезон при таком раскладе стартует в начале августа.

На данный момент известно, что АПЛ приостановлена до 30 апреля.


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Теги: АПЛ Коронавирус
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