Руководство АПЛ может возобновить сезон 1 июня

Как сообщает The Telegraph, руководство английской Премьер-лиги рассматривает вариант, при котором турнир возобновится 1 июня.



Командам осталось провести девять туров. В случае возобновления АПЛ в первый день лета, команды могли бы в течение шести недель закончить сезон, проводя некоторые игры в середине недели. Следующий сезон при таком раскладе стартует в начале августа.



На данный момент известно, что АПЛ приостановлена до 30 апреля.