Главный тренер "Шеффилда": сезон чемпионата Англии должен быть завершен

Наставник "Шеффилда" Крис Уилдер заявил, что текущий сезон АПЛ необходимо доиграть.



"Считаю, что сезон чемпионата Англии должен быть завершен. Здесь не может быть компромиссов. Сколько бы времени не потребовалось, мы должны завершить сезон.



АПЛ - это гонка. В сезоне 38 матчей. Не важно, кто на каком месте и у кого какой отрыв. В спорте может все произойти", - цитирует Уилдера Daily Mail.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты.