По информации AS со ссылкой на Don Balon, 28-летний мексиканец - главная трансферная цель руководства "Реала" на ближайшее лето.
В прошлого году "Реал" потратил 60 миллионов евро на Йовича, который не сумел проявить себя и закрепиться в основе "сливочных".
Сообщается, что Рауль Хименес также не против перехода. Ранее мексиканский форвард уже играл в Испании, в главном сопернике "Реала" - мадридском "Атлетико", проведя в составе "матрасников" один сезон.
Контракт Хименеса с "Вулверхэмптоном" рассчитан до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает 28-летнего форварда в 50 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 Хименес забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач в 44-х матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах.
"Реал" хочет приобрести форварда "Вулверхэмптона"
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес стал заинтересовал мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
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