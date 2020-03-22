"Переживаю за родителей. Пожилым труднее всего". Лукас Моура - о коронавирусе

Бразильский полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура поделился беспокойством за состояние родителей из-за распространения коронавируса.

Фото: EFA

"Я разговариваю с ними каждый день, твержу одно и то же: сидите дома, берегите себя. Конечно, я переживаю, ведь они пожилые, им труднее всего. Все время думаю о них.



Я впервые сталкиваюсь с таким. Да и всем непривычно, это что-то новое, но нужно сохранять позитив, выполнять рекомендации медиков, не выходить из дома.



Уверен, мы справимся и вернемся к нормальной жизни", — приводит слова Моура Sky Sports.



Напомним, что в настоящий момент приостановлены все ведущие футбольные турниры из-за распространения коронавируса.



По актуальным данным число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 340 000 человек. Число погибших близится к 15 000 человек.



Выздоровело от коронавируса практически 100 000 человек.