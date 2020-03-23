О заболевании испанца стало известно 13 марта. Сразу после этого в Англии приостановили Премьер-лигу и другие чемпионаты.
"Я уже чувствую себя очень хорошо, чувствую, что выздоровел. Мне понадобилось три-четыре дня, чтобы почувствовать себя лучше. Симптоны уже ушли, всё отлично.
Всё произошло очень быстро. Во вторник днём я почувствовал недомогание, после чего обратился к врачу. Мне сказали, что у владельца "Олимпиакоса" обнаружили коронавирус. Все, кто с ним контактировали, оказались в группе риска.
Я сдал тест, диагноз подтвердили в пятницу. После этого мы сообщили обо всём руководству АПЛ", - цитирует Артету La Sexta.
Главный тренер "Арсенала" Артета, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета, переболевший коронавирусом, рассказал о самочувствии.
Фото - FOX
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