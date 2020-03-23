"Челси" хочет вернуть в клуб своего воспитанника Райса

Деклан Райс, выступающий за лондонский "Вест Хэм", может перебраться в "Челси" ближайшим летом.

Фото: Getty Images

По информации Sky Sports, главным претендентом на полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса является "Челси".



Отметим, что Райс находился в системе "Челси" с 2006-го по 2014-й год, после перебравшись в академию "молотобойцев". Сообщается, что Райс близко дружит с основным полузащитником "Челси" Мэйсоном Маунтом.



Ранее сообщалось, что на Деклана Райса претендует "Манчестер Юнайтед".



В АПЛ 2019/2020 21-летний полузащитник принял участие в 29 матчах за "Вест Хэм" и отдал две результативные передачи.



Действующий контракт Райса с "Вест Хэмом" заканчивается летом 2024-го года. Trasnfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.