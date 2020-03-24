"Арсенал" пожертвует 110 тыс. евро на помощь пострадавшим от коронавируса

Лондонский " Арсенал " окажет помощь пострадавшим от коронавируса.

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Об этом сообщает сайт "канониров".



Лондонцы пожертвуют организациям 110 тыс. евро для помощи пострадавшим от коронавируса.



Напомним, из-за вспышки коронавируса в мире все европейские чемпионаты были остановлены.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ранее сдал положительный тест на коронавирус.