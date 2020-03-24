Об этом сообщает сайт "канониров".
Лондонцы пожертвуют организациям 110 тыс. евро для помощи пострадавшим от коронавируса.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в мире все европейские чемпионаты были остановлены.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ранее сдал положительный тест на коронавирус.
"Арсенал" пожертвует 110 тыс. евро на помощь пострадавшим от коронавируса
Лондонский "Арсенал" окажет помощь пострадавшим от коронавируса.
Источник: getty images
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