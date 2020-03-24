Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Деньги испанский специалист перевёл медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля для борьбы с коронавирусом.



Как сообщают СМИ, до перевода от Гвардиолы было собрано около 33 000 евро.



"Пеп Гвардиола принял участие в кампании по пожертвованиям медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля с финансовым взносом в размере одного миллиона евро на приобретение санитарных материалов во время чрезвычайной ситуации с COVID-19", — говорится на сайте колледжа.



Напомним, что в настоящий момент в Европе приостановлены все крупнейшие футбольные чемпионаты из-за распространения коронавируса. Также приостановлены матчи еврокубков, а несколько дней назад стало известно, что чемпионат Европы 2020 перенесён на лето 2021-го года.



По актуальным данным число зараженных коронавирусом в мире превысило 420 000 человек. Число погибших от вируса COVID-19 близится к 19 000 человек.



Коронавирус начал распространяться в конце 2019-го года в китайском Ухане.