По информации Calciomercato, руководство миланского клуба ищет второго защитника в пару Алессио Романьоли. По мнению представителей "Милана", Кристенсен является подходящей кандидатурой на эту позицию.
Сообщается, что "Милан" в зимнее трансферное окно вёл переговоры с "Челси" по трансферу 23-летнего датчанина, но стороны не смогли договориться. В результате "россонери" пришлось арендовать другого датского защитника - Симона Кьяера.
Действующий контракт Кристенсена с "Челси" рассчитан до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Кристенсена 20 матчей за "аристократов" во всех турнирах.
"Милан" хочет приобрести защитника "Челси"
"Милан" интересуется датским защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном.
Фото: Getty Images
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