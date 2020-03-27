Источник: Некоторые клубы АПЛ выступили за полную остановку и переигровку сезона

Несколько клубов АПЛ выступили за окончательную остановку текущего сезона и его переигровку.

Фото: АПЛ

Об этом сообщает The Athletic.



На прошлой неделе английские клубы решили, что нынешний сезоне необходимо доиграть. При этом сейчас мнения разделились. Руководство некоторых команд считает, что чемпионат продолжать невозможно, а сезон необходимо переиграть.



Сообщается, что в таком случае клубы выплатят 762 миллиона фунтов компаниям, которые купили права на трансляции матчей АПЛ.



Клубы АПЛ не хотят играть без зрителей на трибунах, так как считают этот ход неправильным с этической точки зрения.



Чтобы принять окончательное решение необходимо, чтобы за него проголосовали 14 клубов из 20.



После 29-ти туров в турнирной таблице АПЛ с 25-ти очковым отрывом лидирует "Ливерпуль", не выигрывавший чемпионство с 1990-го года.



На данный момент АПЛ официально приостановлена до 30-го апреля из-за распространения коронавируса.