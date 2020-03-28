Нойер не собирается переходить в "Челси"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не намерен переходить в лондонский "Челси".

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По информации Goal, Мануэль Нойер не планирует переходить в "Челси".



Вчера сообщалось, что Нойер не может договориться с "Баварией" о новом контракте. 34-летний голкипер настаивает на долгосрочном соглашении, а руководство мюнхенцев не хочет подписывать его с возрастными игроком. Вероятно, что вратарь покинет команду.



По информации источника, Нойер передумал покидать команду.



"Челси" назывался в качестве главного претендента на Нойера, так как руководство "синих" не удовлетворено выступлениями основного голкипера команды Кепы Аррисабалаги.



Действующее соглашение Нойера с "Баварией" рассчитано до 2021-го года. Trasnfermarkt оценивает голкипера в 18 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету Нойера 37 матчей за "Баварию" во всех турнирах, 38 пропущенных мячей и 15 сухих матчей.