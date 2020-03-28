Анчелотти: скоро у людей станет меньше денег

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал возможные последствия пандемии коронавируса.

Фото: Getty Images

"Сегодня в приоритете здоровье и предотвращение распространения вируса. Когда мы возобновим сезон, когда закончим, даты… Поверьте, мне все равно. В данный момент это последнее, что меня занимает.



Я слышал, как говорят о сокращении зарплат, приостановлении выплат. Все это кажется неподходящими решениями. Вскоре экономика изменится на всех уровнях: телевизионные права станут дешевле, игроки и тренеры будут зарабатывать меньше, билеты подешевеют, потому что у людей будет меньше денег", — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.



После 22-х туров "Эвертон" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе подопечных Карло Анчелотти, который возглавил клуб в декабре прошлого года, 37 очков.



На данный момент английская Премьер-лига официально приостановлена до 30-го апреля из-за распространения коронавируса. Все ведущие европейские футбольные чемпионаты также приостановлены по той же причине.



Вчера стало известно, что несколько клубов АПЛ выступили за окончательную остановку текущего сезона и его переигровку.