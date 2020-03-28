Как сообщает The Express, представители "Челси" уже обратились к агенту футболиста Мино Райоле с интересом к 21-летнем голкиперу.
Сообщается, что в данный момент Доннарумма ведет переговоры с "Миланом" о продлении контракта, в связи с этим, в лондонском клубе желают знать подробности происходящего.
Ранее сообщалось, что "Челси" ищет замену основному голкиперу клуба Кепе Аррисабалаге. Один из возможных кандидатов - Мануэль Нойер из "Баварии" - отказался переходить в лондонский клуб, в связи с этим руководство "синих" переключилось на других игроков.
В нынешнем сезоне Доннарумма провёл 26 матчей за "Милан" во всех турнирах, пропустил 33 гола, а в 10-ти матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.
Действующий контракт 21-летнего итальянского вратаря с "Миланом" рассчитан до 2021-го года. Trasnfermarkt оценивает Доннарумму в 55 миллионов евро.
Доннарумма может перейти в лондонский "Челси"
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал лондонский "Челси".
Фото: Reuters
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