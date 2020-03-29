Моуринью будет тренировать футболистов "Тоттенхэма" по видеосвязи

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью намерен проводить тренировки даже во время карантина из-за коронавируса.

Фото: tottenhamhotspur.com

Пресс-служба "шпор" сообщает, что тренерский штаб будет работать с игроками удаленно, посредством видео связи.



В настоящее время футболисты и персонал "Тоттенхэма" находятся в самоизоляции из-за распространения коронавируса: в Великобритании введен общий карантин.



После 29-ти туров "Тоттенхэм Хотспур" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.



Напомним, что Жозе Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре прошлого года, сменив на этом посту аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.



В данный момент все футбольные матчи в Англии приостановлены до 30-го апреля из-за распространения коронавируса. Все ведущие европейские футбольные чемпионаты также приостановлены по той же причине.