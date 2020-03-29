Пресс-служба "шпор" сообщает, что тренерский штаб будет работать с игроками удаленно, посредством видео связи.
В настоящее время футболисты и персонал "Тоттенхэма" находятся в самоизоляции из-за распространения коронавируса: в Великобритании введен общий карантин.
После 29-ти туров "Тоттенхэм Хотспур" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.
Напомним, что Жозе Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре прошлого года, сменив на этом посту аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
В данный момент все футбольные матчи в Англии приостановлены до 30-го апреля из-за распространения коронавируса. Все ведущие европейские футбольные чемпионаты также приостановлены по той же причине.
Моуринью будет тренировать футболистов "Тоттенхэма" по видеосвязи
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью намерен проводить тренировки даже во время карантина из-за коронавируса.
Фото: tottenhamhotspur.com
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