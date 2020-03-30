"Астон Вилла" оштрафует капитана команды, нарушившего правила карантина

"Астон Вилла" оштрафует капитана команды Джека Грилиша за нарушение правил карантина.



Полузащитник бирмингемцев призывал болельщиков оставаться дома в условиях пандемии коронавируса, но затем поехал на машине на вечеринку. В итоге Грилиш попал в небольшое ДТП.



"Мы очень разочарованы, что наш игрок проигнорировал указание оставаться дома во время эпидемии коронавируса. Капитан клуба Грилиш признал, что это решение было неправильным и ненужным.



Теперь он будет подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован. Средства будут пожертвованы больнице Университета Бирмингема", - говорится в официальном сообщении "Астон Виллы".