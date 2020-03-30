"Ньюкасл" - первый клуб АПЛ, снизивший зарплату персоналу из-за коронавируса

Руководство "Ньюкасл Юнайтед" приняло решение сократить зарплату сотрудникам клуба в связи с паузой в АПЛ из-за коронавируса.



Фото: Twitter

По информации The Sun, персонал "Ньюкасла" теперь будет получать не более 2500 фунтов в месяц.



Сообщается, что снижение зарплаты не коснется футболистов и тренеров основной команды "сорок".



По информации СМИ, следующим из АПЛ сократит зарплаты сотрудникам "Тоттенхэм".



В данный момент все футбольные матчи в Англии приостановлены до 30-го апреля из-за распространения коронавируса. Все ведущие европейские футбольные чемпионаты также приостановлены по той же причине.



Ранее стало известно, что несколько клубов АПЛ выступили за окончательную остановку текущего сезона и его переигровку. По другой информации сезон могут доиграть в июле за четыре недели.



По актуальным данным в Великобритании число зараженных коронавирусом превысило 22 000 человек. Погибло более 1400 человек.