Сульшер - о карантине: футболисты с девушками должны поработать над передачами

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" с иронией ответил на вопрос, чем его игрокам стоит позаниматься на карантине.

Фото: Reuters

- Естественно, футболисты получили индивидуальные инструкции. Можно поработать над чем-то особенным из того, что касается их функций и задач на поле.



У многих футболистов хорошие условия дома, большие сады, так что с женами и девушками они должны поработать над передачами и навесами, – сказал Сульшер пресс-службе клуба.



Напомним, что АПЛ, как и все европейские чемпионаты за исключением белорусского, была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.



На территории Великобритании зафиксировано более 25 тысяч заражений.



"МЮ" после 29-ти неполных туров находится на пятой строчке.