Паузу в АПЛ могут продлить до конца мая

Чемпионат Англии по футболу не будет возобновлен 30-го апреля.

Фото: АПЛ

По информации BBC Sport, все клубы АПЛ сегодня примут участие в видеоконференции. Сообщается, что представители всех клубов не считают, что нынешняя дата возобновления (1-е мая) реалистична.



Возможно, сегодня будет принято решение о приостановке сезона на неопределенный срок, как это ранее сделали в испанской Примере и французской Лиге 1.



Отменять сезон не планируют, так как сегодня УЕФА уведомил лиги о том, что если чемпионат будет прекращен досрочно, то команды могут не получить путевки в еврокубковые турниры на следующий сезон.



Ранее появлась информация, что один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае, но это решение не поддержали остальные 19 команд.



После 29-ти сыгранных туров в турнирной таблице АПЛ с 25-ти очковым отрывом лидирует "Ливерпуль".