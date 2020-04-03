Анчелотти: неважно, сколько будет длиться пауза. Игроки могут набрать форму за 15 дней

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал приостановку АПЛ из-за распространения коронавируса.

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"Неважно, как долго продлится перерыв. Сегодня игроки могут физически восстановиться за 15 дней. Я знаю, это много, но у игроков нет проблем с тем, чтобы вернуться на поле после семи или восьми недель отдыха.



Неважно, когда возобновится чемпионат, главное, чтобы все были в безопасности: игроки, журналисты и другие. Проводить матчи без зрителей – не лучший вариант для футбола, но если это необходимо ради безопасности, это осуществимо", – цитирует Анчелотти Football Italia.



Напомним, что Карло Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре прошлого года, подписав контракт до 2024-го года.



После 29-ти сыгранных туров "Эвертон" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Карло Анчелотти набрали 37 очков.



В настоящее время матчи чемпионата Англии по футболу приостановлены до 30-го апреля из-за распространения коронавируса.



Ранее появлась информация, что один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае, но это решение не поддержали остальные 19 команд.



В данный момент в турнирной таблице АПЛ с 25-ти очковым отрывом лидирует "Ливерпуль".