Кайл Уокер нарушил правила самоизоляции, вызвав к себе на дом проституток

По информации The Sun, защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер вместе со своим другом пригласил к себе в дом двух бразильских девушек по вызову.

Фото: Футбол 24

Как сообщает источник, девушки покинули дом футболиста спустя 3 часа. Одна из дам призналась, что Уокер представился вымышленным именем. В субботу защитник принес публичные извинения, однако теперь ему полагается штраф.



Ранее в этот день англичанин в социальных сетях призвал своих соотечественников оставаться дома и соблюдать правила самоизоляции из-за активного распространения коронавирусной инфекции.



Напомним, в Великобритании на сегодняшний день более 42 тысяч заболевших COVID-19.