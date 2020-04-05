Виллиан сообщил, что не ведет переговоров о новом контракте с "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан рассказал, что не может договорить с клубом о новом контракте.

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"Все знают, что мой срок действия моего контракта с "Челси" истекает через несколько месяцев, и сейчас трудно предвидеть продление сотрудничества. Даже очень трудно, ведь "Челси" предлагал мне договор на 2 года, когда я просил о трехлетнем контракте. На этом все закончилось. Мы больше не ведем диалог, нет никаких переговоров", — сказал Виллиан в эфире Expediente Futebol.



Ближайшим летом у Виллиана закончится контракт с лондонским "Челси". Ранее в СМИ сообщалось, что главным претендентом на 31-летнего бразильского полузащитника является туринский "Ювентус".



Transfermarkt оценивает Виллина в 28 миллионов евро.



Виллиан выступает за "Челси" с 2013-го года, перейдя из махачкалинского "Анжи" за 35,5 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету Виллиана 7 голов и 6 результативных передач в 37-ми матчах за "Челси" во всех турнирах.



"Челси" после 29-ти туров занимает четвертое место в АПЛ, набрав 48 очков. В настоящее время все ведущие еврочемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.