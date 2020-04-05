Фанаты "Ливерпуля" выразили обеспокоенность из-за использования клубом денег налогоплательщиков

Объединение фанатов английского клуба Spirit of Shankly опубликовало заявление по поводу участия "Ливерпуля" в государственной программе по сохранению рабочих мест.

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"Ливерпуль" отправил сотрудников клуба в оплачиваемый отпуск. 80% выплат работникам совершает государство.



- Многие из членов нашего объединения и комитета обеспокоены тем, что клуб намерен использовать деньги налогоплательщиков для оплаты труда сотрудников.



Мы верим, что ни одна коммерческая организация с миллионными доходами не должна полагаться на субсидии налогоплательщиков во время кризиса, - говорится в заявлении.



Однако также болельщики отметили, что важнее для них всего то, что сотрудники клуба будут получать зарплату:



- Мы все согласны с тем, что это неправильно, но для Spirit of Shankly важнее всего то, что работники будут защищены, - сказано в письме.



Напомним, что АПЛ была приостановлена до неопределенного срока.