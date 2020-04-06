АПЛ может возобновиться в июне

Представители английской Премьер-лиги ведут переговоры с властями Великобритании о возобновлении сезона в июне.

Фото: staduims.at.ua

На данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. В министерстве здравоохранения Великобритании рассчитывают столкнуться с пиком заболеваемости в течение ближайших недель. Как вариант, к июню распространение инфекции может замедлиться.



Отмечается, что игры состоятся только при благополучном раскладе.



Для того, чтобы минимизировать риски заболеваемости футболистов и проникновения болельщиков на стадион, планируется бесплатная трансляция всех матчей Премьер-лиги на спортивных телеканалах страны. На текущий момент, основная доля показа матчей входит в платный пакет услуг.



Напомним, что чемпионат Англии, также как и большинство европейских турниров, находится на паузе в связи с пандемией коронавируса.



В Великобритании на сегодняшний день известно о более чем 48 тыс. случаях заражения COVID-19. В мире число заболевших перевалило за 1 200 000 человек.