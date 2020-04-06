Английский чемпионат приостановили до неопределенного срока. На момент приостановки в АПЛ было сыграно неполных 29 туров.
"Юнайтед" находится на пятой строчке. Отрыв дьяволов от лидирующего "Ливерпуля" составляет 37 очков.
- Нужно отказаться от этого сезона и начать следующий. Да, начать. Так должно быть. Если мы не сможем продолжить, то этот сезон нужно аннулировать, - приводит слова Шоу Daily Mail.
На данный момент на территории Великобритании подтверждено почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Шоу: нужно отказаться от этого сезона и начать следующий
Игрок "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что текущий сезон АПЛ стоит аннулировать.
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