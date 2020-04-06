Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала Каррио скончалась от коронавируса.
Фото: Reuters
Как сообщает пресс-служба "Манчестер Сити", женщина, которой было 82 года, умерла в городе Манреса (провинция Барселона). Клуб выразил соболезнования тренеру, его семье, друзьям и близким.

Несколько недель назад Хосеп Гвардиола перевёл медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля один миллион евро для борьбы с коронавирусом.

По актуальным данным в Испании выявлено более 135 000 человек, зараженных коронавирусом. 13 055 человек погибло, выздоровело - более 40 000.

Общее число зараженных в мире превысило 1 280 000 человек. Более 70 000 человек погибло.


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Теги: АПЛ Манчестер Сити Гвардиола Коронавирус
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