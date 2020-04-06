"Если он не выиграл, а ты играл в его команде - убьет". Шоу - об Ибрагимовиче

Игрок "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал о своих впечатлениях от бывшего партнера Златана Ибрагимовича.

Фото: Metro.co.uk

Напомним, что шведский страйкер играл за дьяволов с 2016 по 2018 год.



Ныне Златан выступает за "Милан".



- Он невероятен, и хотя он был немного староват, все еще оставался удивительным игроком. В раздевалке он был великолепен. У часто шутил, но, когда нужно было быть серьезным, вы знали, что он таким будет.



Он прирожденный победитель, даже на тренировках. Если он не выиграл, а ты играл в его команде, он тебя просто убьет, - приводит Goal слова игрока.



В текущем сезоне Серии А Златан забил три гола и сделал ассист в рамках восьми матчей.

