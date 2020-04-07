Бербатов: "Ливерпуль" полностью заслужил титул

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мнением, как именно стоит завершить сезон в АПЛ.

Из-за пандемии коронавируса АПЛ была приостановлена до неопределенного срока. Ранее сообщалось, что возможно досрочное завершение турнира.



Всего в чемпионате было сыграно неполных 29 туров.



- Не знаю, какое решение будет правильным. Откровенно говоря, "Ливерпуль" полностью заслужил титул, учитывая их игру, никто не мог их догнать.



Будет несправедливо, если сезон аннулируют, они будут очень разочарованы, - цитирует бывшего игрока Mirror.



Напомним, что за девять туров до конца "Ливерпуль" оторвался от "Сити" на 25 очков.