Из-за пандемии коронавируса АПЛ была приостановлена до неопределенного срока. Ранее сообщалось, что возможно досрочное завершение турнира.
Всего в чемпионате было сыграно неполных 29 туров.
- Не знаю, какое решение будет правильным. Откровенно говоря, "Ливерпуль" полностью заслужил титул, учитывая их игру, никто не мог их догнать.
Будет несправедливо, если сезон аннулируют, они будут очень разочарованы, - цитирует бывшего игрока Mirror.
Напомним, что за девять туров до конца "Ливерпуль" оторвался от "Сити" на 25 очков.
Бербатов: "Ливерпуль" полностью заслужил титул
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мнением, как именно стоит завершить сезон в АПЛ.
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