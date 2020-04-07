АПЛ, возможно, не возобновит текущий сезон

Руководство английской Премьер-лиги не собирается доигрывать сезон 2019/20.

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Об этом рассказал спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино.



- Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на угрозы санкций со стороны УЕФА. Английская Премьер-лига собирается выпустить аналогичное заявление, потому что ситуация становится очень и очень серьезной. Честно говоря, я просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Я переживаю за следующие сезоны, а не за предыдущие, — приводит слова Марино Sportitalia.



Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо также руководит клубом английской Премьер-лиги "Уотфорд".



Напомним, что в начале апреля руководители клубов английской лиги в ходе специальной видеоконференции обсудили вопросы, касающиеся перспектив возобновления сезона. Было принято решение снять чемпионат с паузы не раньше начала мая.



В настоящее время почти все чемпионаты Европы по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса.