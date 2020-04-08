Агент Озила порекомендовал футболистам не соглашаться на урезание зарплаты

Представитель хавбека "Арсенала" Месута Озила Эркут Согут объяснил, почему игрокам в АПЛ не стоит идти на понижение выплат.

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- Я бы не рекомендовал соглашаться на понижение зарплаты, потому что я не знаю, что будет завтра: будет ли доигран сезон, получат ли клубы спонсорские деньги от телевидения.



Как вариант — отсрочка платежей, но на урезание соглашаться на стоит. Клубы все равно могут получить такой же доход, как в прошлом году, - приводит Sun слова агента.



Напомним, что АПЛ была приостановлена до неопределенного времени в связи с пандемией коронавируса.



В чемпионате было сыграно неполных 29 туров, "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков.