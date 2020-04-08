Мане: если "Ливерпуль" не получит титул, я пойму это

Форвард "Ливерпуля" Садьо Мане рассказал, как смотрит на возможное аннулирование сезона АПЛ.

Фото: ФК Ливерпуль

Напомним, что после 29 неполных туров красные оторвались от идущего вторым "Сити" на 25 очков.



- Я хочу выигрывать матчи и получить титул. Но в нынешней ситуации, что бы ни произошло, я пойму.



Это было бы непросто для "Ливерпуля", но миллионам людей по всему миру еще труднее. Кто-то потерял членов своих семей, и это гораздо более сложная ситуация, - приводит talkSPORT слова Мане.



На данный момент в мире уже около полутора миллионов заражений коронавирусом.



АПЛ на данный момент приостановлена до неопределенного срока.