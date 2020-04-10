Экс-защитник "МЮ" Рафаэл об отмене АПЛ: "Ливерпуль" не станет чемпионом? Тем лучше для нас

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэл, ныне выступающий за французский "Лион", прокомментировал потенциальное аннулирование результатов команд в текущем сезоне АПЛ.

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- Выиграть 20-й титул чемпионов АПЛ в истории "МЮ" и обойти "Ливерпуль" - это было классное чувство. Сейчас все говорят, что сезон в АПЛ отменят, поэтому "Ливерпулю" будет сложнее добраться до отметки в 20 титулов. Тем лучше для нас! — приводит слова защитника Goal.



29-летний бразилец защищал цвета "Юнайтед" с 2008 по 2015 год. В составе "красных дьяволов" защитник трижды становился чемпионом английском Премьер-лиги, дважды обладателем Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии.



В текущем сезоне "Ливерпуль" идет на лидирующей позиции с огромным отрывом от преследователей, однако ранее сообщалось, что чемпионат может быть не доигран. Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу.