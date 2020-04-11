По мнению главы футбольной ассоциации Габона Пьера Алана Монгенги, форварду "Арсенала" Пьеру-Эмерику Обамеянгу стоит покинуть команду.
Монгенги считает, что амбиции лондонского клуба не соответствуют амбициям Обамеянга.
"Обамеянг сможет подписать контракт с более амбициозным клубом, чем "Арсенал". Он обязательно найдет там свое место. Индивидуально он один из лучших футболистов в мире. Ему нужно продолжать работать и привлекать интерес крупнейших клубов. В "Арсенале" он ничего не выиграл, и это, я считаю, коллективный провал", - приводит слова Монгенги ESPN.
Глава футбольной ассоциации Габона считает, что Обамеянгу стоит покинуть "Арсенал"
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