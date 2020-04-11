Из-за долгов "Тоттенхэм" может продать Кейна в "МЮ"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 228 миллионов евро.

Фото: СЭ