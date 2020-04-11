Как сообщает ESPN со ссылкой на Daily Mail, у "шпор" имеются долги из-за строительства нового стадиона. Сумма кредитов составляет около 725 миллионов евро. Более того, 94 миллиона клуб задолжал из-за трансферов.
Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны мадридского "Реала". Сам форвард ранее не исключил возможности ухода из "Тоттенхэма".
В текущем сезоне Гарри Кейн вышел на поле в 25 матчах за "шпор", оформил 17 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с лондонцами истекает летом 2024 года.
Из-за долгов "Тоттенхэм" может продать Кейна в "МЮ"
Форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 228 миллионов евро.
Фото: СЭ
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