По информации Mirror, предложение для игроков звучало так: если "Арсенал" не выходит в еврокубки, игроки теряют от 12,5% зарплаты на год, при попадании в Лигу Европы оклады снижаются на 7,5%, если команда завоевывает путевку в Лигу чемпионов - зарплата остается такой же.
Игроки отказались от таких мер. По их мнению, из-за непопадания в еврокубки их зарплаты и без того сильно снижаются, так как сильно зависят от бонусов.
После 28-ми сыгранных туров АПЛ, "Арсенал" располагается на 9-й строчке таблицы, имея в активе 40 очков.
Футболисты лондонского "Арсенала" не пошли на понижение зарплат
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Фото: РИА новости
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