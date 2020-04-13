Футбольный сезон в Англии может возобновиться в начале июня

АПЛ, Чемпионшип, первая и вторая лиги планируют возобновить сезон 6 июня.



Фото: StadiumTour

Об этом сообщает ESPN. Также подчеркивается, что перед этим командам необходимо провести трехнедельную подготовку. Матчи после возобновления сезона практически точно пройдут без зрителей на трибунах.



Ранее в СМИ появилась информация, что руководство АПЛ рассматривает один из вариантов проведения оставшихся игр чемпионата на закрытой территории, собрав все клубы в одном месте. Команды будут проводить 2 встречи за неделю.



Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.



РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.