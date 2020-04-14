В числе игроков фигурирует нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
- Опытный 31-летний российский нападающий признавался, что "шпоры" хотели подписать его в январе. Его контракт истекает летом, и "Тоттенхэм" вполне может вернуться к варианту с этим успешным форвардом, который мог бы стать классическим для команд Моуринью нападающим, - пишет издание Football Fancast.
Посетителям сайта на выбор предлагается два форварда: Артем Дзюба и игрок "Челси" Оливье Жиру, контракт которого истекает летом этого года. В итоге российский нападающий обошел француза, получив 59% голосов.
Напомним, ранее стало известно о том, что агент Жорже Мендеш предложил услуги форварда итальянскому "Лацио". Позже генеральный директор "Зенита" Александра Медведев опроверг информацию об уходе Дзюбы.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 21 матч в Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал девять голевых передач.
Болельщики "Тоттенхэма" хотят видеть в команде Дзюбу
Сайт Football Fancast составил список футболистов, которые могут появиться в составе лондонцев в следующем сезоне.
Фото: Чемпионат
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