Канчельскис был признан лучшим из россиян, игравших в Англии

Издание beIN Sports опубликовало рейтинг лучших российских футболистов, выступавших когда-либо в английской Премьер-лиге.
Фото: Soccer.ru
На первом месте расположился экс-игрок клубов "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Саутгемптон" Андрей Канчельскис.

Следом за ним в рейтинге находится Андрей Аршавин, выступавший за лондонский "Арсенал".

Тройку лучших замыкает Алексей Смертин, экс-игрок "Челси", "Портсмута", "Чарльтона" и "Фулхэма".

На 4-м месте экс-форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко.

Топ-5 рейтинга завершает Юрий Жирков, выступавший за "Челси".


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Теги: Канчельскис Аршавин Павлюченко Смертин Жирков АПЛ
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