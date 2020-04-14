На первом месте расположился экс-игрок клубов "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Саутгемптон" Андрей Канчельскис.
Следом за ним в рейтинге находится Андрей Аршавин, выступавший за лондонский "Арсенал".
Тройку лучших замыкает Алексей Смертин, экс-игрок "Челси", "Портсмута", "Чарльтона" и "Фулхэма".
На 4-м месте экс-форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко.
Топ-5 рейтинга завершает Юрий Жирков, выступавший за "Челси".
Канчельскис был признан лучшим из россиян, игравших в Англии
Издание beIN Sports опубликовало рейтинг лучших российских футболистов, выступавших когда-либо в английской Премьер-лиге.
Фото: Soccer.ru
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