"Арсенал" на своем официальном сайте сообщил, что руководители клуба по своей инициативе отказались от части доходов.
Отмечается, что зарплата управляющей команды будет сокращена на треть на ближайшие 12 месяцев.
Сотрудники клуба, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, будут получать тот же доход, что и прежде. Игрокам "Арсенала" зарплата пока не была сокращена.
Напомним, из-за коронавируса на неопределенный срок приостановлены практически все европейские чемпионаты.
Зарплаты руководителей "Арсенала" будут сокращены на треть
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