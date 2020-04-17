Гвардиола заблокировал трансфер Жезуса в "Ювентус"

Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус мог перейти в туринский "Ювентус".

Фото: SportArena

По информации Calcio Mercato, несмотря на активный интерес итальянцев, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не позволил назначать цену за бразильца.



Габриэл Жезус перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году из бразильского "Палмейраса". Сумма трансфера составила 32 миллиона евро, контракт подписан на 5 лет. В текущем сезоне АПЛ форвард сыграл в 39 матчах во всех турнирах и забил 18 голов.